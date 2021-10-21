Трамп объявил о создании собственной медиакомпании и новой соцсети

Экс-президент США Дональд Трамп объявил о создании собственной медиагруппы Trump Media & Technology Group (TMTG), которая запустит новую соцсеть Truth social (социальная правда). Об этом сообщила в Twitter его официальный представитель Лиз Харрингтон.

Она отметила, что задача TMGT - создать соперника либеральному медиаконсорциуму, который использовал свою монопольную власть, чтобы заставить замолчать президента США и половину американцев, голосовавших за Трампа. Новая медиагруппа призвана дать голос каждому американцу.

Напомним, во время президентских выборов во многих штатах, где лидировал Трамп, в самый последний момент пришедшие по почте голоса изменили результат в пользу Джо Байдена, а в США выигравший штат даже с минимальным перевесом получает все голоса выборщиков штата.

Подавляющее большинство крупных СМИ в США контролируются демократами.