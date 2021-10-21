В Тюмени задержали пенсионера с Ямала, который сбежал из санатория на угнанной машине и попал в 5 ДТП

В Тюмени задержали пенсионера с Ямала, который устроил сразу несколько ДТП на угнанной "Газели". Видеозапись задержания опубликована в соцсетях, перелает корреспондент Накануне.RU.

Задержание неадекватно ведущего себя человека произошло на ул. Чернышевского. Когда его скрутили правоохранители, задержанный начал звать на помощь и кричать, что его "убивают".

По данным областной ГИБДД, задержанный - житель Нового Уренгоя. В Тюмень он приехал, чтобы поправить здоровье в санатории "Сибирь".

"20 октября 62-летний житель Нового Уренгоя, отдыхающий в санатории "Сибирь", угнал с территории учреждения "Газель", ключи были в замке зажигания. На ней он поехал в Тюмень. По пути мужчина совершил пять ДТП, пока его не задержали сотрудники ДПС на перекрестке ул. Перекопской и Чернышевского. При задержании мужчина оказывал сопротивление", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина прошел медосвидетельствование, анализы показали, что мужчина трезв.