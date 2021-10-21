В Тюмени задержали пенсионера с Ямала, который сбежал из санатория на угнанной машине и попал в 5 ДТП

21 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Тюменская область Уральский ФО
мигалка полиции машина ДПС (2011) | Фото:sova-tv.ru

В Тюмени задержали пенсионера с Ямала, который сбежал из санатория на угнанной машине и попал в 5 ДТП

В Тюмени задержали пенсионера с Ямала, который устроил сразу несколько ДТП на угнанной "Газели". Видеозапись задержания опубликована в соцсетях, перелает корреспондент Накануне.RU.

Задержание неадекватно ведущего себя человека произошло на ул. Чернышевского. Когда его скрутили правоохранители, задержанный начал звать на помощь и кричать, что его "убивают".

По данным областной ГИБДД, задержанный - житель Нового Уренгоя. В Тюмень он приехал, чтобы поправить здоровье в санатории "Сибирь".

"20 октября 62-летний житель Нового Уренгоя, отдыхающий в санатории "Сибирь", угнал с территории учреждения "Газель", ключи были в замке зажигания. На ней он поехал в Тюмень. По пути мужчина совершил пять ДТП, пока его не задержали сотрудники ДПС на перекрестке ул. Перекопской и Чернышевского. При задержании мужчина оказывал сопротивление", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина прошел медосвидетельствование, анализы показали, что мужчина трезв.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Тюмени задержали пенсионера с Ямала, который сбежал из санатория на угнанной машине и попал в 5 ДТП

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ДТП, газель, пенсионер, задержание



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети