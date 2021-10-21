В Индии поставили миллиард доз вакцины от коронавируса

Власти Индии отчитались о введении 1 млрд доз вакцин от коронавируса, такие данные представлены в приложении CoWin с государственными отчетами по COVID-статистике, передает Bloomberg.

Правда, число вакцинированных двумя дозами составляет только 286 млн (или 21% от всего населения). Хотя бы одну дозу получил 51% жителей страны. Общая численность населения Индии составляет 1,39 млрд человек.

Среди зарегистрированных в Индии есть и российский "Спутник V".