В Турции по обвинению в шпионаже арестованы четыре россиянина

В Турции арестовали четырех россиян, одного украинца и одного гражданина Узбекистана по обвинению в военном и политическом шпионаже, пишет Hurriyet.

По данным издания, их также обвиняют в подготовке нападений на чеченских оппозиционеров.

Уточняется, что арестованы российские граждане Асланбек Абдулмуслимов, Абдулла Абдуллаев, Равшан Ахмедов и Беслан Расаев, пишет Regnum.

Задержание состоялось 8 октября в ходе операции, которая проходила в рамках расследования, проведенного Генеральной прокуратурой Стамбула.

Появлялась информация, что задержанные оказались выходцами из Чечни. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о задержании россиян в Турции.