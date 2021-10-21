В Перми "Пятёрочке" грозит штраф за рекламу алкоголя

Пермское УФАС признало рекламу алкоголя, распространенную ООО "Агроторг", работающим под брендом продуктовой сети "Пятерочка", нарушающей закон о рекламе, сообщили Накануне.RU в управлении.

Рекламный материал разместили на наружных дверях при входе в магазин "Пятерочка" в Мотовилихинском районе Перми. Управление выявило в данном случае нарушение закона о рекламе, который запрещает рекламировать алкоголь указанным способом.

Ответственность за нарушение несёт распространитель ненадлежащей рекламы. В данном случае это ООО "Агроторг", работающее под брендом "Пятерочка". Компании грозит штраф от 100 до 500 тыс. руб.