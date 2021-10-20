20 Октября 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Авария, трасса Югра, Советский район (2021) | Фото: УГИБДД по Югре

В Югре машина, в которой ехали пять детей, попала в аварию

В Советском районе машина, в которой ехали пять детей, попала в ДТП, сообщили Накануне.RU в окружном управлении ГИБДД по Югре.

Вечером 19 октября на 428 км трассы "Югра" в Советском районе 36-летний водитель "Ниссан Либерти", предварительно, на перекрестке неравнозначных дорог, не уступил дорогу автомобилю "Хино". Машины столкнулись. В результате ДТП пострадала 36-летяя пассажирка минивэна.

"Стоит отметить, что в момент происшествия в "Ниссане" ехали пять детей, все были пристегнуты пассивными средствами защиты", - уточнили в управлении.

Авария, трасса Югра, Советский район(2021)|Фото: УГИБДД по Югре

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В Югре машина, в которой ехали пять детей, попала в аварию

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Теги: Трасса Югра, авария, дети



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