Более десятка европейских ассоциаций могут покинуть FIFA из-за планов проводить ЧМ каждые два года

Более десятка европейских ассоциаций могут покинуть Международную федерацию футбола (FIFA) из-за планов проводить ЧМ каждые два года.

Накануне организация распространила по национальным федерациям документ с информацией о намерении проводить первенства планеты каждые два года. В планах принять изменения после чемпионата мира 2026 года. Как сообщает Championat.com со ссылкой на издание AP News, из-за инициативы около дюжины европейских футбольных ассоциаций выразили намерение выйти из FIFA.

Президент FIFA Джанни Инфантино отметил, что переход на двухлетний цикл принесёт больше соревнований самого высокого уровня, больше шансов дать миру надежду и развлечение.

"В те времена, когда принимали решение проводить Кубки мира каждые четыре года, в мире было всего 40 сборных, теперь же их 211. Мы анализируем эту возможность и оцениваем, насколько положительно это скажется на футболе", – цитирует Инфантино "Россия 24".

Функционер также напомнил, что с 2026 года в финальном этапе ЧМ будут участвовать уже 48 сборных (вместо 32).