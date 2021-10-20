20 Октября 2021
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Политика Москва
Евгений Ступин Михаил Тимонов Елена Шувалова (2021) | Фото: Telegram-канал депутата Мосгордумы Евгения Ступина

Депутаты Мосгордумы обвинили спикера в антиковидном поведении: в холле парламента началась перепись населения

В Мосгордуме продолжается противостояние оппозиционных депутатов и спикера городского парламента Алексея Шапошникова.

Уже довольно продолжительное время заседания МГД проходят в дистанционном формате, которым недовольны оппозиционеры. Они приносят столы и компьютеры в холл Мосгордумы (в зал заседаний никого не пускают) и оттуда участвуют в заседаниях.

Идея "заседаний в холле" не поддерживается Шапошниковым. Но сегодня представители оппозиции обвинили его в организации в холле очной переписи населения. Депутаты считают, что это способствует распространению коронавируса и делается только ради того, чтобы помешать им работать в холле.

Евгений Ступин Михаил Тимонов Елена Шувалова(2021)|Фото: Telegram-канал депутата Мосгордумы Евгения Ступина

"Миллиардер Шапошников продолжает делать мелкие пакости. В разгар пандемии в холле перед залом заседаний Мосгордумы устроил очную перепись сотрудников аппарата Думы. Еще вчера людей там не было, но сегодня в день заседания единоросс создал там очереди, и все для того, чтобы оппозиционеры в этом холле в знак протеста не сели и свои плакаты не развесили! – пишет в своем Telegram-канале депутат МГД Евгений Ступин. - На первом этаже основного здания устроили ремонт. И цель та же: лишить оппозицию зала для заседания!! При этом основной зал, естественно, закрыт на замок. У оппозиции к нему доступа нет. Но мы не потерялись! Разместились на 5 этаже Мосгордумы рядом с окнами основного зала. Мы готовы работать в очном режиме!".

Перепись населения в холле Мосгордумы.(2021)|Фото: Telegram-канал депутата Мосгордумы Евгения Ступина

"Стараниями Председателя Мосгордума превращается в цирк. На обычном месте нашей работы (в холле перед залом заседаний) устроен смотр строя из согнанных на ОЧНУЮ перепись сотрудников Мосгордумы. И все это ради того, чтобы не дать нам, протестующим против дистанта депутатам, собраться на обычном месте. Печально сознавать, что люди, которые вполне могли ответить на вопросы переписи в интернете, были подвергнуты лишнему риску заражения в разгар эпидемии", - пишет депутат Михаил Тимонов. Он добавил, что парламентарии переместились на пятый этаж, чтобы не увеличивать концентрацию людей в холле и не подвергать их опасности.

Михаил Тимонов Елена Шувалова Евгений Ступин(2021)|Фото: Telegram-канал депутата Мосгордумы Михаила Тимонова

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Депутаты Мосгордумы обвинили спикера в антиковидном поведении: в холле парламента началась перепись населения

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Теги: мосгордума, алексей шапошников, оппозиция, перепись населения



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