20 Октября 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
колония строгого режима (2015) | Фото: amur.info

В исправительной колонии Прикамья заключенному отрубило голову

В Пермском крае в исправительной колонии № 10 строгого режима погиб заключенный. Об этом сообщили в группе "REALная ОНК Пермского края" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

По данным объединения членов общественной наблюдательной комиссии Пермского края всех составов, заключенному отрубило голову в промзоне. В группе ОНК сообщают, что в колонии регулярно происходят различного рода ЧП.

"На протяжении нескольких месяцев пишем про ИК-10, потому что сплошным потоком идут оттуда жалобы на начальника Макидона и его зама Тупицина. И в УСБ писала. А началось все еще с апреля, когда появилось видео осужденных, которые гвозди себе в грудную клетку забивали и обвиняли именно Тупицина в том, что он их довел до этого. Это та же самая колония, где отрубило почти все пальцы на двух руках 23-летнему Ивану Звереву, который сейчас в ИК-9 находится. И по результатам проверки в ВУД отказано. Поэтому все также и соблюдается техника безопасности на производстве", - говорится в сообщении.

В пресс-службе УФСИН России по Пермскому краю отказались комментировать ситуацию. В ведомстве сообщили, что следователи проводят проверку и до ее окончания никаких комментариев не будет.

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В исправительной колонии Прикамья заключенному отрубило голову

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Теги: исправительная колония. заключенный, проверка



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