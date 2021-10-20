20 Октября 2021
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Экономика Приволжский ФО Пермский край
удаленка, налоги, предприниматель, самозанятый, бизнес (2020) | Фото: admtyumen.ru

Власти Прикамья могут отменить часть налоговых льгот для крупных предприятий

Власти Прикамья намерены отменить часть налоговых льгот для крупных предприятий. Об этом губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил во время заседания совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь идет о некоторых имущественных льготах, о каких именно - не уточняется.

"Провели ревизию льгот и приняли решение рассмотреть возможность отмены ряда имущественных льгот для крупных корпораций. Они финансово устойчивые, есть возможность платить налоги", - сообщил глава региона, добавив, что экологические льготы, скорее всего, будут сохранены.

Кроме того, глава региона предложил утвердить новые региональные меры поддержки бизнеса. В частности, в первые три года деятельности индивидуального предпринимателя или организации - максимально пониженные налоговые ставки.

В течение первого налогового периода по статье "Доходы" - 1%, по статье "Доходы-расходы" - 5%. В течение второго налогового периода – 2% и 7% соответственно. В течение третьего налогового периода – 4% и 10% соответственно. Льготы будут предоставляться всем видам бизнеса и независимо от количества сотрудников. В настоящее время для бизнеса, применяющего УСН, установлена ставка по статье "Доходы" - 6%, по статье "Доходы-расходы" - 15%.

"Региональное правительство приняло беспрецедентное решение, снизив ставку по налогу на доходы в шесть раз, на "доходы-расходы" – в три раза для начинающих предпринимателей. Повышение ставки будет постепенным, в течение трех лет. По сути – даем предпринимателям это время, чтобы "встать на ноги". Рассчитываем, что сэкономленные на налогах средства компании будут вкладывать в свое развитие и в создание новых рабочих мест", - подчеркнул Дмитрий Махонин.

Планируется, что предлагаемые меры поддержки вступят в силу с 1 января 2022 года. Льготные налоговые ставки будут распространяться на предпринимателей, зарегистрированных с начала следующего года и выбравших налоговый режим "Упрощенная система налогообложения".

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Власти Прикамья могут отменить часть налоговых льгот для крупных предприятий

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Теги: налоговые льготы, налоги, крупные предприятия



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