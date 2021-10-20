На Ямале рабочий наказан за смерть коллеги

В Тарко-Сале сотрудник одной из коммерческих организаций наказан за смерть рабочего, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по ЯНАО.

Приговор – год условно с испытательным сроком в два года. Удовлетворён иск о компенсации морального вреда, сумма не уточняется.

Напомним, 6 мая на кустовой площадке ГП-2, находящейся в 51 км от Нового Уренгоя, на работников рухнули демонтируемые панели укрытия. В результате 25-летний пострадавший скончался на месте происшествия, второй работник получил ушиб грудной клетки. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.