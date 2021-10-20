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Политика Приволжский ФО Пермский край
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Бывший руководитель ЗИДа с пятой попытки добился перевода в колонию-поселение

Экс-депутат заксобрания Прикамья и бывший исполнительный директор машзавода им. Дзержинского Егор Заворохин с пятой попытки смог добиться смягчения наказания, сообщает РБК-Пермь.

Его переведут из исправительной колонии общего режима в колонию-поселение.

Согласно информации из характеристики, осужденный освоил профессию швеи и заслужил четыре поощрения, облегченные условия содержания. С представителями администрации вежлив, криминальной субкультуры не придерживается, связь с родственниками поддерживает, вину в совершенных преступлениях признает.

Как сообщало Накануне.RU, в июне 2019 года Мотовилихинский суд Перми признал Егора Заворохина виновным в растрате в особо крупном размере и приговорил его к семи годам лишения свободы, затем это наказание было уменьшено на полгода. Осужденный отбывает наказание в ФКУ ИК-29 ГУФСИН по Пермскому краю, которая расположена в Перми, на ул. Соликамской, 246.

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Бывший руководитель ЗИДа с пятой попытки добился перевода в колонию-поселение

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Теги: Егор Заворохин, колония поселение, ЗИД, суд



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