В результате теракта в Дамаске погибли 14 сирийских военных

В результате теракта в Дамаске погибло не менее 14 военнослужащих страны.

Как сообщило агентство SANA, террористы привели в действие два взрывных устройства возле Президентского моста Раис. Взрывы произошли в момент проезда автобуса с военнослужащими Сирии.

Кроме того, саперы обезвредили еще одно взрывное устройство в центре Дамаска, передает Regnum.

3 октября в мечети Эйдгах Кабула произошел взрыв. Погибли 12 человек, 32 пострадали. Reuters сообщило, что террористическая группировка ИГ (запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв.