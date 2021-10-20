20 Октября 2021
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Фестиваль Мосты, Нижневартовск (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске в рамках "Конкурса молодёжных идей и событий "Мосты"" преобразились несколько домов

В Нижневартовске завершилась реализация проекта "Конкурс молодёжных идей и событий "Мосты"". Название проекта с языка ханты переводится как "нужный". Цель уличного арт-фестиваля – дать возможность художникам легально выразить себя и украсить город. По словам руководителя проекта Андрея Ольховского, общая задача всех участников – создать "мост" между творческой молодёжью, владельцами объектов архитектуры и администрацией города, сообщили Накануне.RU в мэрии.

С июня по сентябрь художники создавали новые арт-объекты на территории столицы Самотлора. Возможность переосмыслить и преобразить городское пространство получили авторы не только югорчане, но и авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Перми, Екатеринбурга, Подольска, Магнитогорска и Оренбурга. Художники создали 19 изображений, а также оформили пять фасадов зданий. Одним из "холстов" стал лицей. Композицию "Мудрая сова" нарисовали две ученицы этого образовательного учреждения. Школьницы решили оставить память о себе на стене лицея, в котором учатся и который играет важную роль в их жизни.

"Мы посчитали, что в команде будет работать веселее и легче, поэтому объединились, ведь творческие люди лучше понимают друг друга. Наш эскиз содержит изображения, символизирующие знания. Мы думаем, что в будущем, если появится возможность, мы создадим ещё не один арт-объект", - сказали они.

Всего на конкурс было подано около 90 заявок со всех уголков России и стран СНГ. Среди членов жюри – граффити-художники, представители стрит-арта, общественники, специалисты администрации города, а также организатор Международного конкурса-премии современного уличного искусства и спорта "КАРДО". Андрей Ольховский отметил, что в 2022 г. фестиваль "Мóсты" планируют заявить на конкурс проектов, который проводит Президентский фонд культурных инициатив.

Напомним, автономная некоммерческая организация развития молодёжных инициатив "АртСреда" получила поддержку на проведение данного фестиваля в виде президентского гранта, а также гранта от компании "Сибур" по итогам участия в конкурсе программ социальных инвестиций "Формула хороших дел" и финансовую помощь от департамента общественных и внешних связей Югры.

Фестиваль Мосты, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Фестиваль Мосты, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Фестиваль Мосты, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Фестиваль Мосты, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

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В Нижневартовске в рамках "Конкурса молодёжных идей и событий "Мосты"" преобразились несколько домов

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Теги: Нижневартовск, арт-фестиваль, искусство



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