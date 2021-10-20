Генпрокуратура проверяет бывших солдат вермахта на причастность к геноциду советских народов

Генеральная прокуратура России проверяет бывших военнослужащих вермахта на причастность к геноциду народов СССР в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости. Речь о бывших военных, проживающих в других странах, заявил представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

По его словам, факты "преднамеренного уничтожения мирного советского населения" выявляются в федеральных, региональных и местных архивах. Кроме того, фиксируются свидетельства очевидцев преступления.

Представитель надзорного ведомства сообщил, что ряд стран по запросу прокуратуры предоставили необходимую для этого информацию.