Вся Южная Осетия осталась без электричества

Вся Южная Осетия осталась без электроснабжения, передает Газета.Ру со ссылкой на заместителя главы МЧС республики Ацамаза Бестауты. "Нет света по всей республике. Подача электроэнергии прекращена со стороны Северной Осетии, причины пока не установлены", - сообщил замглавы министерства.

В ведомстве не исключают, что причиной может быть повреждение на линиях электропередач, такую аварию можно будет устранить в короткое время. Сейчас в регионе хорошая погода, так что ветер или осадки не могли стать причиной обрыва ЛЭП.

Между тем, в ГУП "Энергоресурс" (Южная Осетия) отметили, что проблемы возникли на территории Северной Осетии.

Единственным источником энергоснабжения Южной Осетии является Россия: энергия поставляется по ЛЭП "Зарамаг — Северный портал — Дзау". К концу года в республике планируют завершить строительство резервной линии — с ее помощью получится решить проблему энергообеспечения населения, передает телеканал "360".