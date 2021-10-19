19 Октября 2021
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Бар. (2020) | Фото: piqsels.com

В Москве опечатали 14 кафе и магазинов за нарушение COVID-мер

В Москве опечатали 14 столичных кафе и магазинов за нарушение COVID-мер, сообщает столичное Управление Роспотребнадзора.

Проверки проходили на прошлой неделе. Из 362 проверенных объектов в 74 кафе, в том числе в 42 кафе в торговых центрах, не выполняются противоэпидемические мероприятия.

Составлено 77 протоколов по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ. В досудебном порядке опечатаны 14 объектов, среди которых: кафе "Чайхана Микс-Макс" на Ленинградском шоссе, ресторан "Бургер Кинг" на Киевском шоссе, магазин с доставкой готовой продукции "Дары природы" на Инициативной улице и другие.

Как сообщалось ранее, столичные власти отмечают рост заболеваемости коронавирусом, но пока не считают его критичным. В Москве не торопятся вводить ограничения на посещение общественных мест.

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В Москве опечатали 14 кафе и магазинов за нарушение COVID-мер

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Теги: кафе, магазины, москва, нарушение COVID-мер



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