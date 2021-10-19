В конкурсе на пост главы Магнитогорска победили три кандидата

Победителями конкурса на пост главы Магнитогорска стали три кандидата. Нового руководителя города выберут депутаты 26 октября.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского собрания депутатов, конкурс состоял из нескольких этапов, по результатам которых победителями были признаны заместитель директора ООО "Передовые инженерные технологии" Анатолий Ефименко, глава города Сергей Бердников и ведущий инженер цеха "Прокатсервис №5" ООО "ОСК" Денис Савельев.

Глава Магнитогорска будет избран на 5 лет.

Добавим, что срок полномочий главы Магнитогорска Сергей Бердникова истекает в октябре этого года.