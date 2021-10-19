В Челябинске бывшего инженера больницы осудили за взятки

В Челябинске суд вынес приговор бывшему главному инженеру больницы № 3 по обвинению в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального районного суда, Антона Губанова приговорили к 3,5 годам в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 6 млн рублей.

По версии следствия, обвиняемый и экс-заместитель главврача больницы в 2017-2019 гг. получили взятки на 5,7 млн руб. от представителя коммерческой организации за заключение контракта на поставку лифтового оборудования, которое не соответствовало требованиям контракта. Кроме того, деньги были получены за выполнение незаконных действий в пользу этой организации.