19 Октября 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
ханты-мансийск (2009) | Фото: Накануне.ru

По дорогам Ханты-Мансийска и Нижневартовска поедут новые пассажирские автобусы

В Нижневартовске и Ханты-Мансийске появятся новые автобусы, они будут ездить по городским маршрутам. Обновление транспорта, который курсирует по городам округа, обсудили во время прямого эфира губернатора Натальи Комаровой, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Во время подготовки эфира поступили вопросы из Ханты-Мансийска о проблемах с транспортом в далёком от центра районе города. Дорожно-эксплуатационное предприятие города в сентябре пополнило автопарк новыми автобусами. Поступило 17 низкопольных автобусов среднего класса. Кроме того, обновление автобусного парка осуществляется в Нижневартовске, где перевозчиком является ООО "ПАТП-1". Заместитель директора организации Галина Найгум рассказала о дальнейших планах предприятия.

"Обновление парка автобусов предприятием начато в прошлом году, в этом году приобрели 12 новых автобусов и запланировали приобретение еще порядка 20. Приобретаемые автобусы оснащены всем необходимым оборудованием для комфортной перевозки пассажиров, пассажиры довольны, часто поступают положительные отзывы и благодарности за работу предприятия", – рассказала она.

Нижневартовск(2019)|Фото: Накануне.RU

Участники обсудили также обновление парка теплоходов. Правительством автономного округа поддержана разработанная АО "Северречфлот" концепция поэтапного обновления пассажирского флота, с 2018 г. начата ее реализация. На первом этапе в 2019 г. взамен устаревших теплоходов "Линда" приняты в эксплуатацию теплоходы "Валдай 45Р", которые обслуживают маршруты "Ханты-Мансийск – Нялино", "Ханты-Мансийск – Сургут". В 2020 г. заключены контракты на поставку четырех судов типа "Метеор"

Один из таких теплоходов "Метеор 120Р" постройки АО "Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Ростислава Алексеева" в сентябре текущего года уже прибыл в автономный округ по Северному Морскому пути и прошел на месте технические испытания. Ещё один аналогичный "Метеор" появится в округе в сентябре 2022 г. Обслуживать эти суда будут маршруты Ханты-Мансийск – Урманный, Нижние НарыкарыПриобье. "Метеор 2020" поступят в автономный округ в сентябре будущего года, эксплуатация – на маршруте Ханты-Мансийск – Берёзово.

"Департаментом дорожного хозяйства и транспорта автономного округа уже сегодня прорабатывается следующий третий этап этого проекта. На очереди – замена теплоходов "Заря", которые работают на маршрутах Кондинского, Октябрьского, Нижневартовского районов", - добавил глава регионального департамента транспорта Константин Гребешок.

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По дорогам Ханты-Мансийска и Нижневартовска поедут новые пассажирские автобусы

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Теги: Наталья Комарова, автобус, Ханты-Мансийск, Нижневартовск



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