19 Октября 2021
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Экономика В России
Алексей Кудрин (2019) | Фото: duma.gov.ru

Уровень бедности в России снизился на 0,2% - Кудрин

Уровень бедности в России за 2020 год снизился на 0,2%. Этого удалось достичь за счет поддержки социально незащищенных групп населения на фоне пандемии, заявил сегодня в Госдуме глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. По его словам, уровень бедности составляет теперь 12,1%. При этом реальные доходы населения сократились за отчетный период гораздо значительнее – на 2,8%, рассказал аудитор на обсуждении отчета об исполнении бюджета за 2020 год.

Также Кудрин согласился с тем, что между регионами продолжает увеличиваться разница в доходах и в бюджетной обеспеченности. Но от этой проблемы, по мнению экономиста, вообще невозможно избавиться насовсем.

"Ряд регионов растет быстрее, чем те, у которых промышленная база ниже. И рост действительно неравномерен. И бюджетная обеспеченность начинает отставать. Экономическое развитие всегда неравномерно, это известная тенденция, в Европе тоже есть разница между севером и югом. Полностью устранить неравенство не удастся, хотя совершенствовать методику выравнивания обеспеченности надо", - заявил Кудрин.

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Уровень бедности в России снизился на 0,2% - Кудрин

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Теги: уровень бедности, реальные доходы населения, алексей кудрин, бюджет



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