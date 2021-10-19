"Тратить остатки бюджета с прошлого года – это плохая практика" - Силуанов

В Минфине России объяснили стремление занимать деньги на закрытие дефицита бюджета, а не расходовать остатки, которые часто в приличном объеме имеются с прошлого года.

"Почему мы заимствуем, имея резервы: остатки использовать – не самая лучшая практика. Эти деньги должны быть потрачены в полном объеме. Да, есть проблемы в своевременном заключении контрактов, проведении конкурсов. Часть средств всегда остается. Но эти деньги используются в следующем году. Задача наша – минимизировать остатки. Мы заимствуем, чтобы рефинансировать ранее взятые заимствования и профинансировать социальные расходы", - заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая в Госдуме с отчетом об исполнении бюджета 2020-го года.