19 Октября 2021
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Экономика В России
Председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров на заседании Экспертного совета Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам (2016) | Фото: duma.gov.ru

Резервный фонд правительства пришлось в 2020 году увеличивать в 300 раз - Госдума

В Госдуме назвали ошибку при планировании бюджета на 2020 год.

Сегодня в парламенте обсуждают отчет Минфина об исполнении бюджета за минувший год. Глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров считает, что одной из главных ошибок стало сокращение резервного фонда правительства.

"В 2019-м году, когда еще не было никакой пандемии, правительство пошло у нас на поводу и согласилось сократить резервный фонд правительства. В результате его [фонд] пришлось увеличивать в 300 раз – с 14 млрд руб. до более чем 4 трлн руб. Вывод – нельзя оставлять страну без резерва", - заявил Макаров.

Он добавил, что Россия является лидерам по расходам на поддержку граждан и бизнеса среди стран G20, хотя никаких "вертолетных денег", по мнению депутата, гражданам не раздавалось. "Поддержана каждая вторая семья в стране, это результат разумной бюджетной политики", - заявил Макаров.

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин оценил бюджет со своей стороны: "Выявлены нарушения на 337 млрд руб. в исполнении бюджета. Исправлено нарушений на 445 млрд руб. Исполнение бюджета составило 95,7% - выше, чем в 2019-м году".

Глава Минфина Антон Силуанов заявил: "Год был крайне непростым. На экономику и бюджет оказывали влияние: пандемия и рекордное снижение цен на энергоносители. Это потребовало неординарных мер".

"Средства активно перераспределялись по бюджетным статьям. Сложился дефицит в 3,8% ВВП, а расходы увеличились на четверть по сравнению с 2019-м годом. Объем резервного фонда составил более 4 трлн руб. Он пополнялся за счет заимствований, приобретения Сбербанка и перераспределений расходов внутри бюджета. 48 регионов показали рост собственных доходов. Все социальные обязательства регионов были исполнены", - отчитался Силуанов.

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Резервный фонд правительства пришлось в 2020 году увеличивать в 300 раз - Госдума

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Теги: бюджет, исполнение, минфин, резервный фонд



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