Министр финансов России рассказал, зачем нужен Фонд национального благосостояния

Глава российского Минфина Антон Силуанов объяснил, зачем, по его мнению, нужен Фонд национального благосостояния (ФНБ), куда стекаются сверхдоходы от продажи нефти.

В Госдуме сегодня заслушали доклад Силуанова об исполнении бюджета страны в 2020 году. Депутаты спросили, почему министр выступает против прямой раздачи денег гражданам из ФНБ, который изначально создавался на случай кризисных ситуаций.

"Средства ФНБ нужны на случай, если ухудшается внешняя конъюнктура на энергоносители. Именно для этого нужна подушка безопасности", - пояснил Силуанов.

На помощь министру пришел его предшественник на этом посту, ныне – глава Счетной палаты Алексей Кудрин. "Федеральный бюджет до трети зависит от нефтяных доходов. При такой зависимости мы не можем всегда рассчитывать на стабильность цен на нефть – в прошлом году они изменялись в два-три раза. Прямое поступление (или непоступление – в зависимости от цен на нефть) нефтяных долларов на рынок влияет на курс рубля. В этом смысле ФНБ – защита валютного курса и социальных расходов, он справляется с этой задачей в полном объеме", - заявил Кудрин.

Силуанов добавил, что уже в этом году средства ФНБ начнут инвестировать в создание новых рабочих мест в экономике: "Мы давно говорили, что это необходимо делать. 2,3 трлн руб. на ближайшую трехлетку предусмотрено на инвестиции из ФНБ".