В Челябинске подписали соглашение о строительстве жилищного комплекса на месте промплощадки

В Челябинске построят жилищный комплекс на месте промплощадки "Конара" в рамках договора о комплексном развитии территории. Соответствующий документ подписали администрация города, промышленная группа и застройщик "Голос.Девелопмент".

Жилой комплекс возведут на земельных участках, принадлежащих "Конару", в районе дома № 4б на проспекте Ленина, и Челябинскому компрессорному заводу. Площадь застройки составит примерно 4,1 га, а площадь нового жилого комплекса будет более 45 тыс. кв. м.

как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, на земельном участке планируется построить жилые дома, с собственным сквером и паркингом. Особое внимание уделено общественным пространствам: коворкинг, лобби, кофейня и митриумы.