"ЮТэйр" возобновляет полёты из Югры в Таджикистан

"ЮТэйр" снова свяжет Югру и Таджикистан – возобновлены полёты из Сургута в Худжанд, сообщил Накануне.RU перевозчик.

До конца октября авиакомпания летает по этому маршруту из Сургута – по средам в 19.00, из Худжанда – по четвергам в 00.10. С 5 ноября "ЮТэйр" вводит второй рейс. Из Сургута самолёт полетит по пятницам в 20.00, из Худжанда – по субботам в 1.10.

"Прямой рейс в Таджикистан нужен жителям региона, поэтому после восстановления авиасообщения между странами мы возвращаем направление в расписание и увеличиваем число рейсов для удобства пассажиров", - сказал президент "ЮТэйр – Пассажирские авиалинии" Олег Семёнов.