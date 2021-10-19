19 Октября 2021
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Общество В России
Патриарх Кирилл, Сергей Кравцов (2021) | Фото: t.me/bpshkola

Кравцов и патриарх Кирилл проводят встречу с учителями, преподающими основы православной культуры

В Москве проходит встреча министра просвещения РФ Сергея Кравцова и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с учителями, преподающими основы религиозных культур и светской этики и основы духовно-нравственной культуры народов России.

Встречу организовали в Храме Христа Спасителя. Видео с мероприятия появились в телеграм-каналах.

"Со своей стороны поддерживаем. Мы понимаем, что предмет, который изучается в четвертом классе, важный. Это, прежде всего, культура, воспитание, это то, что сегодня может не хватать молодому поколению", - заявил Кравцов в ходе встречи.

Патриарх Кирилл, Сергей Кравцов(2021)|Фото: t.me/bpshkola

Министр напомнил о разработанной "вместе с владыкой" программе по основам православной культуры. Преподаватели могут использовать данную программу в своей работе, отметил Кравцов.

Отметим, в марте опрос показал, что пятая часть (22%) российских школьников не хотят изучать в школе основы религиозной/православной культуры, поскольку вопросы религии для них являются слишком личными.

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Кравцов и патриарх Кирилл проводят встречу с учителями, преподающими основы православной культуры

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Теги: учителя, партиарх кирилл, сергей кравцов, основы православной культуры



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