Кравцов и патриарх Кирилл проводят встречу с учителями, преподающими основы православной культуры

В Москве проходит встреча министра просвещения РФ Сергея Кравцова и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с учителями, преподающими основы религиозных культур и светской этики и основы духовно-нравственной культуры народов России.

Встречу организовали в Храме Христа Спасителя. Видео с мероприятия появились в телеграм-каналах.

"Со своей стороны поддерживаем. Мы понимаем, что предмет, который изучается в четвертом классе, важный. Это, прежде всего, культура, воспитание, это то, что сегодня может не хватать молодому поколению", - заявил Кравцов в ходе встречи.

Министр напомнил о разработанной "вместе с владыкой" программе по основам православной культуры. Преподаватели могут использовать данную программу в своей работе, отметил Кравцов.

Отметим, в марте опрос показал, что пятая часть (22%) российских школьников не хотят изучать в школе основы религиозной/православной культуры, поскольку вопросы религии для них являются слишком личными.