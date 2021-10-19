В Екатеринбурге объявлен новый конкурс на лучшую концепцию набережной

19 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
реконструкция набережной реки Исеть (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге объявлен новый конкурс на лучшую концепцию набережной

В Екатеринбурге стартовал новый конкурс на разработку концепции набережной Исети.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, речь идет об участке от улицы Ткачей до улицы Лыжников. Конкурс пройдет в два этапа, к участию приглашаются архитектурные, проектные, ландшафтные бюро, а также консорциумы и творческие коллективы. Начиная с сегодняшнего дня и до 19 ноября оргкомитет примет от претендентов заявки и портфолио.

Во второй этап пройдут семь финалистов, которым предстоит разработать концепции участка набережной от Ткачей до Лыжников в соответствии с техническим заданием. Победитель будет объявлен 30 марта 2022 года, автор лучшей работы получит премию в 2 млн 600 тысяч рублей, а шестерым финалистам конкурса достанется по 500 тысяч рублей.

"Участок имеет длину более 5,5 километров, площадь - 50 гектар. Нужно погрузиться в решение вопросов в сфере транспорта, экологии, состояния берегов и функционального наполнения пространства вдоль береговой линии. Все интересные идеи будут заложены в техническое задание", - прокомментировал главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков.

Напомним, в начале октября были представлены пять концепций преобразования набережной Исети. Первые итоги конкурса были подведены еще в августе, когда поступили рекордные 42 заявки на участие. Из них были отобраны лучшие для дальнейшей презентации общественности. Все пять проектов затрагивают территории площадью в 57 га в границах улиц Карла Либкнехта - Ленина - 8 марта - Бориса Ельцина - Николая Никонова.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге объявлен новый конкурс на лучшую концепцию набережной

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: набережная, конкурс, концепция, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети