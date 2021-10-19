В Екатеринбурге объявлен новый конкурс на лучшую концепцию набережной

В Екатеринбурге стартовал новый конкурс на разработку концепции набережной Исети.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, речь идет об участке от улицы Ткачей до улицы Лыжников. Конкурс пройдет в два этапа, к участию приглашаются архитектурные, проектные, ландшафтные бюро, а также консорциумы и творческие коллективы. Начиная с сегодняшнего дня и до 19 ноября оргкомитет примет от претендентов заявки и портфолио.

Во второй этап пройдут семь финалистов, которым предстоит разработать концепции участка набережной от Ткачей до Лыжников в соответствии с техническим заданием. Победитель будет объявлен 30 марта 2022 года, автор лучшей работы получит премию в 2 млн 600 тысяч рублей, а шестерым финалистам конкурса достанется по 500 тысяч рублей.

"Участок имеет длину более 5,5 километров, площадь - 50 гектар. Нужно погрузиться в решение вопросов в сфере транспорта, экологии, состояния берегов и функционального наполнения пространства вдоль береговой линии. Все интересные идеи будут заложены в техническое задание", - прокомментировал главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков.

Напомним, в начале октября были представлены пять концепций преобразования набережной Исети. Первые итоги конкурса были подведены еще в августе, когда поступили рекордные 42 заявки на участие. Из них были отобраны лучшие для дальнейшей презентации общественности. Все пять проектов затрагивают территории площадью в 57 га в границах улиц Карла Либкнехта - Ленина - 8 марта - Бориса Ельцина - Николая Никонова.