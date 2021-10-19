В Прикамье официально ликвидировали аппарат правительства края

Аппарат правительства Пермского края был официально ликвидирован. Сведения о ликвидации внесены в ЕГРЮЛ 11 октября, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин подписал указ об объединении администрации губернатора и аппарата правительства края. Теперь весь функционал будет сосредоточен в администрации, которую возглавил Александр Смертин, ранее занимавший пост директора департамента внутренней политики.

Бывший глава администрации Леонид Политов и глава аппарата правительства Прикамья Елена Анисимова продолжили работу в качестве первых заместителей Смертина.

Структурная реорганизация проводилась в рамках задач, поставленных премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Целью было сокращение числа чиновников на 10-15% и снижение нагрузки на бюджет, исключение дублирования функций.