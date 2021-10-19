19 Октября 2021
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Общество В бывшем СССР
Александр Лукашенко (2020) | Фото: youtube.com/user/CTVBY/

"Вы зачем издеваетесь над людьми?": Лукашенко выступил против обязательной вакцинации от COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал чиновников за идеи о принудительной вакцинации, штрафах за отсутствие масок и рейды милиции.

"Вы зачем издеваетесь над людьми?", — сказал Лукашенко на совещании по эпидемиологической ситуации, попросив "не напрягать" белорусов.

При этом он отметил, что вакцинироваться все-таки нужно, иначе переговоры с президентом России Владимиром Путиным о поставках в Белоруссию вакцины "Спутник V" можно считать бессмысленными.

Лукашенко добавил, что власти республики должны делать все возможное для снижения темпов заболеваемости вирусом, передает БЕЛТА.

Обращаясь к министру здравоохранения, президент Белоруссии заявил, что "уж если лечите, то лечите как следует".

"Подняли бучу на всю страну. Я думаю, губернаторы нас услышали. А то вот я смотрю в Бресте уже штрафовать начали, и уже силой, коленом на грудь заставляют вакцинироваться. Я же вас просил не допускать этого!", — заявил белорусский лидер.

В Белоруссии с 9 октября ношение масок и соблюдение социальной дистанции в общественных местах стало обязательным. С 13 октября в метро Минска стали проводиться внезапные санитарные рейды.

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"Вы зачем издеваетесь над людьми?": Лукашенко выступил против обязательной вакцинации от COVID-19

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Теги: александр лукашенко, вакцинация, маски, коронавирус



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