В Уэльсе создана комиссия по изучению вопроса отделения от Великобритании

Правительство Уэльса создало специальную конституционную комиссию, которая займется вопросом потенциальной независимости от Великобритании, сообщает BBC.

Новый орган будет рассматривать, как может измениться нынешняя система полномочий между Кардиффом и Лондоном. Возглавили комиссию профессор Лора Макалистер и бывший архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс.

В настоящее время здравоохранение, образование и местное самоуправление управляются из Кардиффа, но вопросы обороны, внешней политики и информационной политики - из Лондона. Первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд призывает к радикальной перестройке Великобритании: королевство должно стать добровольным союзом, уверен он.

Идея о возможном отделении от Лондона в Уэльсе одобряется не всеми. Консерваторы считают это пустой и вредной затеей. Они обвиняют правящих лейбористов в отвлечении внимания от действительно важных проблем. Впрочем, сейчас говорить о реальном отделении от Британии неуместно.

"Чтобы произошло какое-либо значимое конституционное изменение, правительство Великобритании должно было бы его поддержать. На сегодня никаких признаков этого нет", - пишет ВВС.

Январский опрос показал, что за независимость Уэльса проголосовали бы только 22%. Однако и за единство с Лондоном проголосовали бы только половина, еще четверть не знают. Сторонники независимости заявляют, что эта идея находит все больше поддержки.

Уэльс по территории равен 15% территории Англии, по населению - 6%. В графстве проживают более 3 млн жителей. Любопытно, что Церковь Англии, которая является государственной церковью в Англии, в Уэльсе с 1920 года таковой не является.