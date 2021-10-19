Проблемы с нервной системой стали самым распространенным осложнением от COVID-19

Изменения в нервной системе вышли на первое место среди осложнений, которые дает коронавирус, сообщила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.

"Сейчас статистики провели исследование, посмотрели, что в первую очередь поражается. Сейчас на первое место даже выходит нервная система. Возникают совершенно различные изменения со стороны нервной системы: люди перестают спать, нарушается сон, возникает апатия или склонность к более агрессивному поведению", - сказала Драпкина в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".