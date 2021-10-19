В Ноябрьске во время пожара в деревянном доме пострадал ребенок

В Ноябрьске произошел пожар в жилом шестнадцатиквартирном двухэтажном деревянном доме по улице 70 лет Октября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Инцидент произошел ночью, примерно в 01.24. Пожарные прибыли на место ЧП уже через шесть минут. В тушении пожара принимали участие 30 человек личного состава и восемь единиц спецтехники МЧС России.

"По прибытию наблюдалось открытое горение по всей кровле здания с переходом на первый этаж, что свидетельствовало о позднем сообщении о пожаре. Угроза расположенным рядом зданиям отсутствовала. По предварительным данным в доме проживало 47 человек, 13 из которых дети. Все жильцы дома эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных. Огнеборцы приступили к незамедлительному тушению пожара", - говорится в сообщении.

Локализовать возгорание на площади 600 кв. м. огнеборцам удалось только в 03.23. В 04.08 ликвидировали открытое горение. Во время пожара пострадал ребенок - мальчик 2007 года рождения. Он получил ожоги плеча 1-2 степени. Ребенку была оказана медицинская помощь на месте происшествия.