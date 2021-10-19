Ветераны-афганцы пришли к администрации президента Украины и требуют встречи с Зеленским

В Киеве ветераны-афганцы вышли на митинг в защиту своих прав у офиса президента Украины. Они также передали в администрацию главы государства свои требования, передает РИА Новости.

В митинге участвовало около тысячи человек, организатором выступил Украинский союз ветеранов Афганистана.

Ветераны требуют обеспечить социальные гарантии, а также хотят личной встречи с Владимиром Зеленским. Кроме того, они возражают против рассмотрения в Верховной Раде законопроектов о сокращении соцгарантий ветеранов боевых действий. Еще одно требование – обеспечить государственное медстрахование ветеранов и выделение им жилья.