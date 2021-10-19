19 Октября 2021
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Школьники и студенты на Уралвагонзаводе (2021) | Фото: uralvagonzavod.ru

Уралвагонзавод показал школьникам и студентам современное производство

Уралвагонзавод (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) показывает молодёжи современное производство. Как сообщает пресс-служба УВЗ, в рамках "Недели без турникетов" в этом году на предприятии побывали около 300 школьников и студентов из Нижнего Тагила и Омска.

Молодые люди смогли посетить завод и своими глазами увидеть, как делают подвижной состав и спецтехнику. УВЗ поддерживает акцию Союза машиностроителей России с 2015 года. За это время свыше 6 тыс. учащихся ближе познакомились с машиностроительным гигантом и, быть может, спустя время станут частью трудового коллектива.

Школьники и студенты на Уралвагонзаводе(2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

К примеру, одними из участников акции "Неделя без турникетов" стали учащиеся 8 класса из Гимназии №86. Ребята увидели работу трех конвейерных линий по производству полувагонов: в цехе хребтовых балок, рам и ферм и в вагоносборочном цехе, из ворот которого выходит готовое изделие. Кроме этого, школьники побывали в Уральском конструкторском бюро вагоностроения (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех). Цехи вагоносборочного производства были выбраны неслучайно: родитель одного из ребят разрабатывает подвижной состав и обратился с просьбой показать молодым людям процесс производства вагонов.

Школьники и студенты на Уралвагонзаводе(2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

Как отмечает директор Центра подготовки персонала Уралвагонзавода Сергей Васильев, данные профориентационные акции направлены на повышение у молодёжи интереса к инженерно-техническим и рабочим специальностям, что способствует росту кадрового потенциала машиностроительной отрасли.

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Уралвагонзавод показал школьникам и студентам современное производство

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Теги: Уралвагонзавод, производство, молодёжь, экскурсия



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