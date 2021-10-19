В Челябинской области женщина получила срок в колонии за ДТП, в котором погиб ребенок

29-летнюю жительницу Челябинской области приговорили к 6 годам в колонии общего режима за ДТП, в котором по ее вине погиб малолетний ребенок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

3 октября прошлого года женщина, у которой не было водительских прав, села за руль ВАЗ 21102 в состоянии алкогольного опьянения. Она ехала с превышением допустимой скорости и наехала на мопед, который стоял на проезжей части. В результате ДТП 10-летний пассажир мопеда погиб.

После ДТП Женщина скрылась с места происшествия.

Суд приговорил женщину к 6 годам в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев. Она взята под стражу в зале суда.

Также она обязана выплатить родителям погибшего ребенка 1,5 млн рублей.