19 Октября 2021
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Экономика В России
Зеленая роща, молодая сосна, дерево (2020) | Фото: Екатеринбург.рф/ Федор Серков

Площадь хвойных лесов в России уменьшилась на 7 млн га

В 2010-2020 гг. площадь хвойных лесов в России уменьшилась на 7 млн га, в то время как березняки и осинники разрослись на 3,3 млн га. Об этом говорится в проекте Госдоклада Минприроды о состоянии окружающей среды в 2020 году, сообщает "Парламентская газета".

По сравнению с общей площадью лесов 7 млн га - цифра небольшая. Но это почти площадь Московской и Ярославской областей. Или площадь Курганской области.

По данным Рослесхоза, площадь хвойных пород на землях лесного фонда составляет 520 млн га (треть площади России) и сокращается. Быстрее всего сокращается площадь лиственницы и сосны. Большое негативное влияние оказывают лесные пожары.

Замещение хвойных пород менее ценными лиственными вызывает негативные экологические и экономические последствия. Более 60% лесозаготовок приходится на долю хвойных пород. При этом мониторинг показывает, что идет неуклонное сокращение площади хвойных лесов и замена их лиственными. По данным Лесного попечительского совета, с этим связан взрывной рост цен на продукцию из хвойных пород.

Директор Лесного попечительского совета Николай Шматков отмечает, что для восстановления леса нужно не только его сажать, а и ухаживать, вырубая полог осины, ольхи и других лиственных. Сейчас это в основном имитация ухода, которая не дает эффекта, считает он.

Летом в России ввели административное обследование лесов, чтобы регулярно контролировать, в каком они состоянии. Постановление Правительства подписал премьер Михаил Мишустин. Также был увеличен штат сотрудников парашютно-десантной службы "Авиалесоохрана", дислоцирующихся на территории Дальневосточного федерального округа. До 1 декабря планируются меры, направленные на увеличение числа сотрудников, занимающихся лесной охраной, в том числе патрулированием лесов.

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Площадь хвойных лесов в России уменьшилась на 7 млн га

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Теги: лес, хвойные породы



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