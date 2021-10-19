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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
железная дорога, железнодорожный путь, рельсы (2018) | Фото: Накануне.RU

Прокуратура: о сходе вагонов с рудой в Свердловской области не сообщили вовремя

В прокуратуре рассказали о результатах проверки по факту схода вагонов в Свердловской области.

Напомним, все случилось в сентябре на 14 подъездном пути необщего пользования, принадлежащем АО "Русский Хром 1915" в Первоуральске: там произошел сход с рельсов четырех железнодорожных вагонов. При этом три из них были загружены рудой, а один оказался порожним.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, установлено, что причиной схода четырех вагонов стало ненадлежащее исполнение своих обязанностей составителем поездов при эксплуатации стрелочного перевода. Более того, проверка показала, что акционерное общество своевременно не уведомило о данном происшествии Уральское управление Госжелдорнадзора.

Директору АО "Русский Хром 1915" прокурором внесено представление об устранении нарушений. А составитель поездов привлечен к ответственности в виде штрафа.

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Прокуратура: о сходе вагонов с рудой в Свердловской области не сообщили вовремя

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Теги: вагоны, сход, проверка, итоги



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