Брат убитого мэра Кривого Рога тоже найден мертвым

Брат убитого в августе мэра Кривого Рога Константина Павлова Андрей Павлов найден мертвым у себя в квартире.

Как заявили в полиции, видимых признаков насильственной смерти нет. Однако еще до вскрытия полиция уже распространила версию о смерти от запоя. Родные и знакомые Павлова это опровергают.

Напомним, Константин Павлов погиб при загадочных обстоятельствах. Его нашли застреленным в своем доме. Полиция рассматривает в качестве основной версии самоубийство, в которую не верят его сослуживцы.