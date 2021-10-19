Эрдоган: Судьбы мира не должна решать "горстка" победителей Второй мировой

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что "горстка стран", победивших во Второй мировой войне, не должна решать судьбу человечества.

По его словам, "мир меняется, дипломатия, торговля, международные отношения претерпевают радикальные преобразования, поэтому немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней", передает Regnum.

По мнению турецкого лидера, нежелание прислушиваться к требованиям перемен означает "настойчивые попытки сохранить статус-кво, сложившийся после Второй мировой войны".

Президент Турции указал на то, что "мир больше пяти", подразумевая пятерых постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция).

В начале октября Эрдоган выпустил книгу под названием "Более справедливый мир возможен", в которой выразил мнение о том, что Совет Безопасности ООН должен быть фундаментально реформирован, пишет "Лента.ру".