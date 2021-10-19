В Челябинской области с компании хотят взыскать 145 млн рублей за снятие плодородного слоя почвы

В Челябинской области Росприроднадзор планирует взыскать ущерб с компании за снятие плодородного слоя почвы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, на земельных участках компании "Зеленая линия", были зафиксированы работы по незаконному снятию плодородного слоя почвы на площади около 290 тыс. кв. м., с дальнейшим вывозом в неизвестном направлении.

По предварительным данным, размер ущерба составил 145 млн рублей.

Организация будет привлечена к административной ответственности. Также ей будет предъявлен ущерб, причиненный окружающей среде.