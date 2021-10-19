Шесть человек пострадали в автоаварии на Ставрополье

Грузовик и два легковых автомобиля столкнулись в Ставропольском крае.

Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении ГИБДД, 18 октября около 21:00 на объездной дороге между станицами Незлобной и Георгиевской водитель "ВАЗ" выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой Mercedes и легковым автомобилем Renault.

В результате ДТП госпитализировали шесть человек: водитель "ВАЗ", водитель и четыре пассажира Renault. Среди пострадавших трое детей 14, 12 лет и 1 год.

Напомним, в Челябинской области один человек погиб и двое пострадали в ДТП с рейсовым автобусом.