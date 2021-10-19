По поручению губернатора Кубани специалисты выявили еще около 50 тысяч га земель, пригодных для разведения виноградников

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев считает, что развитие виноградарства на основе сортов местной селекции станет визитной карточкой кубанского и российского виноделия. Такое мнение он высказал на десятом Всероссийском Саммите виноделов, передает корреспондент Накануне.RU.

В форуме приняли участие представители профессионального винного сообщества, эксперты, представители властных структур, в том числе, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и представители профессионального винного сообщества.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что на Кубани закладывают около 1,7 тыс. га новых виноградников ежегодно. Однако, при этом только 65% высаживают отечественными саженцами. Остальные саженцы завозят из Австрии, Италии, Франции, Сербии.

"Для дальнейшего увеличения площадей необходимо больше собственного посадочного материала. Питомники нуждаются в субсидировании, как на закладку, так и на их оснащение оборудованием, техникой. Автохтонные сорта придают неповторимый собственный вкусовой букет. Уверен, что развитие виноградарства на основе сортов местной селекции станет визитной карточкой кубанского и российского виноделия", – уверен Вениамин Кондратьев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края, в 2021 году на господдержку виноградарства Кубани выделили порядка 614 млн рублей, из них 147,3 млн – из краевого бюджета. Средства направляют на субсидирование части затрат – закладку виноградников, установку шпалеры, уходные работы и раскорчевку.

На данный момент на Кубани виноградники занимают 28 тыс. га. В рамках исполнения поручения губернатора Краснодарского края специалисты провели инвентаризацию потенциальных виноградопригодных земель и выявили еще около 50 тыс. га. Их полное освоение позволит увеличить производство вина и шампанского в 2 раза до 40 млн декалитров в год.