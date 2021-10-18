Свердловские школьники разыграли "Кубок УГМК" по быстрым шахматам

В Верхней Пышме дети в возрастных группах до 10 и до 13 лет разыграли "Кубок УГМК" по быстрым шахматам. Соревнования проходили в детском технопарке "Кванториум" и были посвящены Дню рождения Уральской горно-металлургической компании.

Как сообщили в пресс-службе УГМК, в состязаниях приняли участие 180 школьников из 17 городов Свердловской области.

Быстрые шахматы, или рапид, отличаются от классических ограничением времени на обдумывание ходов – от 10 до 60 минут. Поэтому противникам приходится не только думать о том, как сыграть, но и демонстрировать быстроту реакции, а также стрессоустойчивость.

В "Кванториуме", центре разума и логики, соревнования проводились впервые.

"Надо отдать должное УГМК, которая всегда поддерживала различные виды спорта, и шахматы в том числе, и сегодня в Верхней Пышме удалось собрать сильнейших юных шахматистов Свердловской области", - сказал исполняющий обязанности министра физической культуры, спорта и молодежной политики региона Сергей Набоких.

Победители и призеры турнира награждены кубками, медалями, денежными призами и памятными подарками.

Напомним, что УГМК, помимо шахмат, поддерживает также настольный теннис, самбо, хоккей и баскетбол.