Государство соблюдает свои обязательства по ежегодному увеличению пенсий на тысячу рублей - Госдума

Государство соблюдает свое обещание, данное при проведении "пенсионной реформы" – повышает пенсии неработающим пенсионерам на тысячу рублей ежегодно, заявила зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранам Светлана Бессараб.

Правда, в Счетной палате России с этими расчетами не совсем согласны. Так, по словам аудитора СП, присутствовавшего на заседании думского комитета, средний размер страховых пенсий растет стабильно, но есть вопросы по среднему размеру социальных пенсий. В существующем проекте бюджета ПФР на 2022 год и плановый период до 2024 года средний размер соцпенсий на 2023 год даже меньше, чем прожиточный минимум пенсионера.

И это даже без учета того факта, что инфляция в 2021 году уже значительно превысила прогнозы Минэкономразвития (именно на цифру из этого прогноза индексируется пенсия). Правда, сегодня глава Минфина заявил, что социальные выплаты в 2022 году будут проиндексированы на фактическую, а не прогнозную инфляцию. Удивительно, что Минэкономразвития до последнего тянуло с повышением прогноза инфляции (хотя очевидность роста цен нельзя было не признать еще летом), в итоге бюджет уже направлен в Госдуму, а прогноз официально еще не скорректирован (об этом сегодня говорил глава Минтруда Антон Котяков). Поэтому правительству и парламенту придется переверстывать социальную часть бюджета уже в ходе его рассмотрения в Госдуме.