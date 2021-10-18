Окончательного решения по индексации пенсий работающим пенсионерам не принято - Минтруд

Минтруд не может сказать, когда будет принято окончательное решение по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам.

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Зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев поинтересовался у главы Минтруда Антона Котякова, когда вопрос может быть решен. Министр напомнил, что "полемика идет с прошлого созыва [Госдумы]", и "окончательное решение не принято". Он не обозначил никаких сроков рассмотрения вопроса. Между тем, некоторые депутаты уже анонсировали внесение в парламент законопроекта об индексации этой категории пенсионеров.

Впрочем, в прошлом году наличие подобного законопроекта от каждой из оппозиционных партий не помешало Госдуме силами "Единой России" оказаться от возвращения индексации.