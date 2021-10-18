СП: Фонд ОМС не контролирует качество медицинской помощи

Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) не контролирует качество предоставления медицинской помощи. Об этом сообщается в заключении Счетной палаты на бюджет ФОМС на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 гг.

Это создает риски несвоевременного оказания медицинской помощи или оказания медицинской помощи ненадлежащего качества. Также в бюджете ФОМС не запланированы мероприятия по организации научно-исследовательской работы по вопросам обязательного медицинского страхования.

Заключение СП актуально хотя бы потому, что из-за ковида медицинская помощь стала гораздо труднодоступнее. Это может быть одной из главных причин огромного роста смертности. В прошлом году на пневмонии пришлось менее 10% дополнительных смертей. По нашим оценкам, в текущем году эта доля немного увеличится, но составит не более 15%, если сравнивать смертность с 2019 годом.

Весной первый зампредседателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Ирина Гусева заявила, что людям все чаще отказывают в медпомощи.