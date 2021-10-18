В Челябинске суд снова прекратил дело экс-депутата ЗСО о незаконном предпринимательстве на 898 млн рублей

Металлургический районный суд прекратил производство по уголовному делу в отношении бывшего депутата ЗСО, генерального директора ООО "Тепловые электрические сети и системы" Владимира Чебыкина по обвинению в незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере. Соответствующая информация опубликована на сайте суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 250 тыс. рублей.

Прокуратура обжаловала решение суда.

По версии следствия, в 2016-2019 гг. обвиняемый знал, что для осуществления предпринимательской деятельности, связанной с эксплуатацией взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, нужна лицензия, но не принимал мер для ее получения. Он незаконно эксплуатировал 27 опасных производственных объектов III класса опасности – сетей газопотребления и систем теплоснабжения. В результате он извлек доход в размере свыше 898 млн руб.

В ноябре 2020 года Металлургический районный суд прекратил производство по уголовному делу с назначением судебного штрафа в размере 200 тыс. рублей. Постановления суда обжаловал прокурор. Он просил его отменить и направить дело на новое судебное разбирательство.