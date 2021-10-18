18 Октября 2021
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Общество В России
(2005) | Фото: prokuror.hbr.ru

В ГД внесли законопроект о статусе ветеранов боевых действий для прокуроров и следователей

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий предоставление статуса ветерана боевых действий сотрудникам прокуратуры и следователям, которые выполняли свои обязанности в ходе вооруженного конфликта в Чечне с 1994 по 1996 год, а также в зонах контртеррористических операций на Северном Кавказе с августа 1999 года.

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, поправки предлагается внести в закон "О ветеранах".

Сейчас возможность получить статус ветерана боевых действий и положенные в связи с ним льготы есть только у военных прокуроров и следователей, а также у военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и госбезопасности, а также ряда других структур.

Законопроект также распространяет меры соцподдержки на прокуроров и следователей, ставших инвалидами из-за ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при участии в боевых действиях.

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В ГД внесли законопроект о статусе ветеранов боевых действий для прокуроров и следователей

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Теги: ветераны боевых действий, прокуроры, следователи



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