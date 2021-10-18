На "Госуслугах" смогут зарегистрироваться несовершеннолетние - Минцифры

Несовершеннолетние граждане России получат возможность регистрироваться на сайте "Госуслуг", планируется ввести такие аккаунты до конца 2022 года, сообщил глава Минфицры Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информполитике.

"У 80 млн граждан есть учетная запись на "Госуслугах" (две трети населения с паспортом). "Есть к чему стремиться, например, сейчас есть цифровые дневники. До конца 2022 года мы сделаем возможность регистрироваться на "Госуслугах" для несовершеннолетних, также работаем над созданием возможностей для иностранцев, коммерческих экосистем", - рассказал министр.

Он добавил, что до конца года в трех регионах может быть начат пилотный проект по созданию цифрового профиля гражданина, также до конца года будет отключена старая web-версия портала "Госуслуг", а в следующем году планируется большое обновление мобильной версии сервиса.

По словам Шадаева, с начала 2020 года в электронный вид было переведено 118 госуслуг, в плане стоит еще 270.

Также министр рассказал о "коронавирусной" статистике: более 50 млн пользователей "Госуслуг" получили QR-коды, 4,5 млн человек записались на вакцинацию, в профили более 15 млн пользователей загружены результаты ПЦР-анализов.